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В Краснодарской школе преподаватель пригрозила избить шестиклассницу за якобы неуважительное отношение. Инцидент, где учитель, не стесняясь в выражениях, кричит на учеников, сняли на телефон и выложили в сеть другие школьники. В департаменте образования Краснодара пообещали провести проверку. В мэрии уже встали на защиту педагога. Утверждают, что ученики сами спровоцировали конфликт. Они оставили в классе после себя мусор из конфетных оберток и пустых бутылок. Когда учитель велела за собой убрать, начали в ответ грубить.
На Сахалине аварийный дом рухнул на проезжую часть. Момент попал на камеру видеорегистратора. На одной из улиц Южно-Сахалинска во время демонтажа старого здания на дорогу упала стена дома, едва не придавив автомобиль. Как сообщают местные СМИ, компании, которая разбирала дом, сильно повезло. Никто не пострадал. Даже обломки, которые разлетелись по сторонам, не повредили проезжавшие рядом машины.
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