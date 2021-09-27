"Московский патруль": вор в законе Александр Окунев отправился в колонию на 8 лет

Вор в законе Александр Окунев отправился в колонию более, чем на 8 лет.

Отмечается, что он больше известен в криминальных кругах как Саша Огонек и был неоднократно судим.

Как сообщает прокуратура Московской области, воровским статусом его наделили ещё в 1994 году. Тогда он руководил действиями других преступников, участвовал в разделе сфер влияния, а также распределял и контролировал нелегально заработанные деньги.

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