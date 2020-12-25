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Происшествия

15:57

Суд приговорил историка Соколова к 12,5 года колонии строгого режима

суды происшествия

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Юрия Соколова к 12,5 года лишения свободы, передает ТАСС.

"По совокупности совершенных преступлений – к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – объявила решение судья Юлия Максименко.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил его, расфасовал по пакетам и утопил останки в реке.

12 октября 2020 года Соколов официально признал вину в убийстве Ещенко. Причиной преступления, по словам историка, стала ссора.

На одном из заседаний суда Соколов заявил, что совершил убийство в состоянии "полного умопомрачения".

Гособвинение попросило для него 15 лет лишения свободы. Брат убитой Олег признан потерпевшей стороной по делу.

Гособвинение попросило 15 лет колонии для историка Соколова

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