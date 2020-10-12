Историк Соколов признал в суде вину в убийстве возлюбленной

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал вину в суде, сообщает ТАСС.

"Да, признаюсь. Признаю себя виновным", – сказал он.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

В ночь на 9 ноября историк попытался избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее, расфасовал по пакетам и утопил в реке.

Ранее сторона обвинения попросила Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку Соколова и Ещенко на закрытом заседании. Историк высказался против, отметив, что в противном случае будет нарушен паритет прав.