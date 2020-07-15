Оппонент историка Соколова подаст на него в суд за клевету

15:12
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Публицист Евгений Понасенков планирует подать в суд на историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом он рассказал Москве 24.
Ранее СМИ сообщили о том, что Соколов на очередном заседании Санкт-Петербургского городского суда упомянул своего оппонента Понасенкова: якобы публицист и его "преступная группа" травили пару историка и аспирантки Ещенко, ломали им жизнь, что и привело к произошедшему – то есть убийству Соколовым своей возлюбленной.
"Понятное дело, что человек без ума и совести будет цепляться за любую соломинку. Сначала он обвинил саму жертву, что она его довела. Теперь Олег понял, что это не прокатит, и он нашел более известного в обществе человека и пытается уцепиться", – прокомментировал заявление историка Понасенков.
Слова Соколова Понасенков просто так оставлять не собирается. В ближайшее время он планирует обратиться в суд с исковым заявлением. "Это (слова Соколова. – Прим. ред.) легко квалифицировать как клевету. Поэтому мы устроим еще один процесс. Ему мало: он уже одно дело проиграл, сейчас он проиграет дело об убийстве. И пусть еще из тюрьмы проиграет дело и оплатит мне деньги за клевету", – заявил Понасенков.
Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно материалам следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. В качестве оружия использовался обрезанный охотничий карабин. В ночь на 9 ноября историк захотел избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке.
Переписку аспирантки Ещенко и историка Соколова обнародовали в суде
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