Оппонент историка Соколова подаст на него в суд за клевету

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Публицист Евгений Понасенков планирует подать в суд на историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом он рассказал Москве 24.

Ранее СМИ сообщили о том, что Соколов на очередном заседании Санкт-Петербургского городского суда упомянул своего оппонента Понасенкова: якобы публицист и его "преступная группа" травили пару историка и аспирантки Ещенко, ломали им жизнь, что и привело к произошедшему – то есть убийству Соколовым своей возлюбленной.

"Понятное дело, что человек без ума и совести будет цепляться за любую соломинку. Сначала он обвинил саму жертву, что она его довела. Теперь Олег понял, что это не прокатит, и он нашел более известного в обществе человека и пытается уцепиться", – прокомментировал заявление историка Понасенков.





Евгений Понасенков публицист, оппонент историка Олега Соколова Нужно понимать, что травлю начал он. Именно он, когда был колоссальный успех моей монографии, снял завистливый хамский ролик. Именно он на меня напал. Он же пошел в суд, который проиграл. Тот суд был 29 октября, и после него он убил Ещенко. У него были ресурсы для травли. У меня вообще ничего нет, кроме чести и совести.

Слова Соколова Понасенков просто так оставлять не собирается. В ближайшее время он планирует обратиться в суд с исковым заявлением. "Это (слова Соколова. – Прим. ред.) легко квалифицировать как клевету. Поэтому мы устроим еще один процесс. Ему мало: он уже одно дело проиграл, сейчас он проиграет дело об убийстве. И пусть еще из тюрьмы проиграет дело и оплатит мне деньги за клевету", – заявил Понасенков.

Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно материалам следствия, 63-летний доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко. В качестве оружия использовался обрезанный охотничий карабин. В ночь на 9 ноября историк захотел избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке.