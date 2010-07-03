Останки аспирантки СПбГУ обнаружены в реке Екатерингофке

17:09
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой сознался доцент СПбГУ Олег Соколов, найдены в реке Екатерингофке в Санкт-Петербурге.
"Останки обнаружены в реке Екатерингофке. Их увидел прохожий", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы СУ СКР. Уточняется, что останки от Фонтанного моста, вероятно, унесло течением.
Историка Олега Соколова 9 ноября извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. По информации следователей, он убил выпускницу СПбГУ, с которой сожительствовал. Сообщалось, что мужчина планировал избавиться от останков, а потом совершить самоубийство. Подозреваемый оформил явку с повинной.
При обыске в его квартире криминалисты обнаружили "женское тело, голову и окровавленную пилу", указали в СК.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 11 ноября арестовал доцента, обвиняемого в убийстве.
"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 8 января 2020 года", – сообщила судья Юлия Максименко.
Соколов является специалистом по наполеоновским войнам. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона.
Анастасия Ещенко родом из Краснодарского края. Она три года назад окончила СПбГУ, после чего поступила в аспирантуру. Также в СМИ писали, что девушка была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу.
При поиске останков Ещенко в Мойке нашли скелет другого человека, сообщили ТАСС в городской поисково-спасательной службе. Кому он принадлежит, неизвестно.
Также в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как в ночь на 9 ноября Соколов выбрасывает в реку Мойку мешки, в которых, предположительно, находятся останки убитой им девушки.
Актуальные новости России за 11 ноября
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