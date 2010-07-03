Аспирантка СПбГУ стала жертвой убийства, в котором подозревают доцента вуза

18:09
Фото: Скриншот с видео: Life Shot
Аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасия Ещенко стала жертвой убийства, в котором подозревается доцент вуза Олег Соколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что погибшая была выпускницей исторического факультета СПбГУ, позднее девушка поступила в аспирантуру, где изучала историю нового и новейшего времени. Вместе с Соколовым она написала несколько научных работ.
В пресс-службе вуза выразили соболезнования родным и близким погибшей. "В университете шокированы этим известием", – подчеркнули там.
Утром в субботу, 9 ноября, из реки в центре Санкт-Петербурга спасатели вытащили мужчину, в рюкзаке которого были обнаружены две отрубленные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина с переохлаждением был доставлен в больницу. Позднее появилась информация, что из воды спасли доцента СПбГУ Олега Соколова.
При обыске в его квартире на набережной Мойки следователи обнаружили "женское тело, голову и окровавленную пилу".
Сам Соколов сейчас остается в Мариинской больнице. Там уточнили, что его госпитализировали утром.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование дела продолжается.
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