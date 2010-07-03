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Происшествия

14:44

В Петербурге задержали мужчину с женскими руками в рюкзаке

происшествия

Фото: телеграм-канал Hue

Следственные органы возбудили уголовное дело на мужчину с отрубленными женскими руками в рюкзаке. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу.

Согласно информации следствия, утром 9 ноября из набережной реки Мойка был извлечен мужчина 1956 года рождения. В его рюкзаке нашли 2 отчлененные женские руки и травматический пистолет. Мужчина с признаками переохлаждения доставлен в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование дела продолжается. По данным некоторых СМИ, речь идет о преподавателе СПбГУ.

Ранее следователям в Майкопе удалось установить личность 47-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 16-летней местной школьницы. Злоумышленника удалось вычислить за счет анализа большого объема биллинговой информации. Мужчина признался в убийстве девочки под давлением улик.

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