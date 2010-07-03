Женщину на Урале, которая спрятала убитого ребенка в мусорке, признали невменяемой

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Следствие в Нижнем Тагиле признало женщину, которая убила грудного ребенка и спрятала его тело в мусорном баке, невменяемой. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Нижнего Тагила завершилось. Женщину обвиняют в совершении преступления по статье 106 Уголовного кодекса (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следствию удалось установить, что в июне этого года женщина родила здорового мальчика в квартире одного из домов на улице Свердлова. После этого мать задушила ребенка поясом от халата, завернула его в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Тело младенца обнаружили там же 1 июля. СК РФ организовал предварительное расследование, провел судмедэкспертизы, допросил свидетелей, в том числе семью и знакомых преступницы.

"Согласно заключению проведенной по делу судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданка признана невменяемой, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими", – сказано в сообщении ведомства.

Следственный комитет передал уголовное дело в суд, который решит дальнейшую судьбу женщины.

Ранее следователям в Майкопе удалось установить личность 47-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве 16-летней местной школьницы. Злоумышленника удалось вычислить за счет анализа большого объема биллинговой информации. Мужчина признался в убийстве девочки под давлением улик.