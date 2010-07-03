Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В селе Хвалынка Спасского района в Приморском крае обнаружили тела двух детей.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье 109 часть 3 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили ТАСС в ведомстве.

Тела мальчика семи лет и трехлетней девочки, которые ушли из дома утром в воскресенье, были найдены позже 3 ноября. В данный момент проводятся следственные действия.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее направил московских криминалистов в Уфу, где пропал отец с двумя сыновьями.