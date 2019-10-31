Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду задержан в Нарьян-Маре

16:00 (обновлено 31.10.2019 17:52)
Фото: Снимок с видео СК РФ
В Нарьян-Маре задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду, сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, мужчина нанес ножевое ранение мальчику в шею во время тихого часа.
Подозреваемого удалось задержать на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье "Убийство малолетнего". Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.
Следствие проверит частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре. После этого будет принято решение по лишении лицензии.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии после сигнала о происшествии сразу же прибыли туда. По некоторым данным, мужчина смог пройти в детсад беспрепятственно, его никто не остановил.
Также стало известно, что подозреваемый в убийстве ранее не был судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
9 октября произошло еще одно громкое убийство, но в Саратове. Девятилетняя жительница города ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело нашли в гараже.
Подозреваемый 35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив, заявив, что убил ребенка из-за гаража. По данным СК, подозреваемый несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
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