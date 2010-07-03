Глава СК направил московских криминалистов в Уфу, где пропал отец с двумя сыновьями

Фото: телеграм-канал Life Shot

Московские криминалисты прибудут в Уфу, где пропал мужчина вместе с двумя детьми. Такое распоряжение озвучил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

"Председатель СК России дал указание направить в Башкортостан криминалистов центрального аппарата ведомства для организации полномасштабных поисков и всесторонней помощи в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 37-летнего мужчины с двумя сыновьями пяти и восьми лет", – сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

26 октября 34-летняя жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 37-летнего мужа и двоих детей пяти и восьми лет. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, начались поиски пропавших.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них мужчина мог утопить обоих сыновей в реке Уфимка. Сейчас водолазы обследуют дно реки в поисках детей.