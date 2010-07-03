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Происшествия

15:13

Мужчина с двумя маленькими детьми пропал в Уфе

происшествия

Фото: МВД РФ

В Уфе пропал мужчина с двумя детьми восьми и пяти лет. Полиция ведет их поиски. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, в полицию обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что вечером в субботу, 26 октября, ее муж с двумя детьми ушел из дома, однако обратно они так и не вернулись.

В настоящее время ведутся поиски пропавших. Сотрудники полиции опрашивают родственников и знакомых семьи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения девочки в Свердловской области. Отмечается, что 14-летняя девочка ушла из дома в школу и пропала. Следователи вместе с полицией и волонтерами занимаются поисками без вести пропавшей. В город были направлены следователи-криминалисты регионального СК.

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