СК возбудил дело об убийстве после пропажи девочки на Урале

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девочки в Туринске, сообщает РИА Новости.

Информация о пропаже местной жительницы 2004 года рождения поступила в правоохранительные органы 21 октября. Отмечается, что ранее девочка самовольно из дома не уходила, поэтому поводов для того, чтобы пропасть, не предупредив об этом родственников, у нее не было.

По версии следствия, утром 21 октября 14-летняя девочка ушла из дома в школу и пропала. Следователи вместе с полицией и волонтерами занимаются поисками без вести пропавшей. В Туринск направлены следователи-криминалисты СК по Свердловской области.

Они уже осмотрели место жительства пропавшей, а также местность на берегу реки Туры, где, по предварительным данным, могла находиться девочка. Допрашиваются ее родственники, знакомые и одноклассники.

Ранее резонансный случай с исчезновением девочки произошел в Саратове. Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома, а по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело ребенка нашли в районе гаражей.

35-летний Михаил Туватин раскаялся в совершении преступления и признал свою вину. Он объяснил свой мотив, заявив, что убил ребенка из-за гаража. У задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи, они прибыли в Саратов на помощь местным коллегам.