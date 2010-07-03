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Происшествия

08:49

Расследованием убийства девочки в Саратове займутся московские следователи

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "Двач"

Московских следователей-криминалистов направят в Саратов для помощи в расследовании убийства 9-летней девочки. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ.

Девочка пропала утром в среду, 9 октября. Она отправилась из дома в школу, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и приступили к поискам. В поисках ребенка участвовали сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Позже девочку нашли мертвой.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству.  

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Как сообщают СМИ, полицейским пришлось вести его через собравшуюся толпу, требовавшую самосуда. Людей поблагодарили за участие и попросили разойтись по домам.

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родственники погибшей объявили сбор средств на ее похороны. Она объяснила, что у семьи "реально туго с деньгами".

"Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки", – написала Загородняя в одной из соцсетей.

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