Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, подозреваемый задержан.

По данным следствия, ребенка убил 38-летний отец, пока жена ходила в магазин, говорится на сайте регионального управления СК РФ.

Днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с мужем.

Мужчина взял детскую переноску с девочкой, которая имела врожденную патологию, поднялся на чердак и ударил ребенка ножом в шею.

Ранее в Башкирии был найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели. В совершении преступления созналась 28-летняя мать ребенка.