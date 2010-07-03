В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

13:27
13:27
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Фото: СК РФ
Жителя Удмуртии, который ранее был приговорен к смертной казни, но помилован в 1998 году, подозревают в насилии над семилетней девочкой. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.
По данным следователей, преступление было совершено в начале августа в Глазове. Мужчина проходил мимо детской площадки, заметил там девочку и предложил купить ей сладости и билеты на аттракционы.
"Девочка поверила и пошла за ним, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся", – сообщили в СК.
Ребенок после случившегося забежал в ближайший магазин. Продавщица позвонила в полицию. Личность преступника удалось установить по записям с камер видеонаблюдения.
В релизе СК уточняется, что мужчину неоднократно судили и даже приговорили к казни, но помиловали. Несколько лет назад он освободился по УДО.
Подозреваемый задержан и сейчас находится под стражей. С девочкой работают психологи.
В конце июля в Москве задержали 37-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над падчерицей. Ранее в российской столице задержали уроженца Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Цена несостоявшейся сделки составляла 500 тысяч рублей.
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