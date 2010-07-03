В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Фото: СК РФ

Жителя Удмуртии, который ранее был приговорен к смертной казни, но помилован в 1998 году, подозревают в насилии над семилетней девочкой. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

По данным следователей, преступление было совершено в начале августа в Глазове. Мужчина проходил мимо детской площадки, заметил там девочку и предложил купить ей сладости и билеты на аттракционы.

"Девочка поверила и пошла за ним, злоумышленник повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся", – сообщили в СК.

Ребенок после случившегося забежал в ближайший магазин. Продавщица позвонила в полицию. Личность преступника удалось установить по записям с камер видеонаблюдения.

В релизе СК уточняется, что мужчину неоднократно судили и даже приговорили к казни, но помиловали. Несколько лет назад он освободился по УДО.

Подозреваемый задержан и сейчас находится под стражей. С девочкой работают психологи.

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