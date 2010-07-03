В Ленобласти родители подозреваются в насилии над дочерью

Всеволожский суд Ленинградской области заключил под стражу 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.
На сайте СУ СК по региону говорится, что преступление было совершено в ночь на 29 июня в частном доме в одном из поселков Всеволожского района. Мужчина совершил насилие над своей 16-летней дочерью.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней". Следователи устанавливают роль в преступлении матери пострадавшей.
"Женщина содействовала совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины по статье УК РФ "Пособничество в изнасиловании несовершеннолетней. Подозреваемая задержана в процессуальном порядке и допрошена", – говорится в материалах СК.
По данным Следственного комитета, жертвами сексуальных преступлений в стране ежегодно становятся порядка 10 тысяч детей. Только за 2018 год в России было возбуждено более 20 тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних. Из них почти половина так или иначе связана с половой неприкосновенностью детей и подростков. Так, 6433 уголовных дела возбудили по статьям "Развратные действия" и "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Санкция по ним предусматривает в среднем около семи лет лишения свободы.
Еще более тяжелыми считаются преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера". За 2018 год по ней было возбуждено 4776 уголовных дел. Санкция по ним может достигать 10 лет лишения свободы.
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