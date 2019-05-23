В столице задержан 49-летний москвич, которого подозревают в растлении родной дочери-подростка. Сейчас он находится в СИЗО. Об этом рассказал Москве 24 источник в правоохранительных органах. По данным Следственного комитета, жертвами сексуальных преступлений в стране ежегодно становятся порядка 10 тысяч детей. Вместе с экспертами разбираемся, как выявить и привлечь к ответственности педофила и почему окружающие его люди годами могут ничего не подозревать.

Отец-преступник?

По предварительной версии, все началось в 2014 году в обычной многоэтажке на юго-востоке столицы. Тогда задержанный москвич впервые проявил открытый интерес к своей родной дочери. По словам источников Москвы 24, мать 14-летнего подростка не знала о том, что ее муж систематически унижал и растлял ребенка.

В 2018 году уже совершеннолетняя девушка, осознав, что с ней делал отец, обратилась в правоохранительные органы. Мужчину заключили под стражу. Сейчас он содержится в СИЗО. Москвича подозревают сразу в нескольких преступлениях. По данным следствия, он насиловал дочь и изготавливал порноматериалы с ней. Кроме того, с подачи отца ребенок подвергся сексуальному насилию со стороны других взрослых – и мужчин, и женщин: он заставлял девочку участвовать в оргиях.

Сегодня Алена Д. (имя изменено. – Прим. ред.) учится в одном из московских институтов на психолога. Сотрудникам Следственного комитета она подтвердила, что каждый раз, когда пыталась давать отпор отцу, тот начинал угрожать ей физической расправой, говорил, что выгонит из дома и лишит всего.

С безупречной репутацией

По версии следствия, москвич почти четыре года насиловал дочь, прежде чем его задержали. Ни коллеги, ни соседи по подъезду не могли подумать, что обычный маркетолог держит в сексуальном рабстве собственного ребенка. Более того, жильцы дома рассказали, что девочку постоянно видели, она ни на что не жаловалась.

Опрошенные Москвой 24 эксперты сходятся во мнении, что именно скрытость внутрисемейной жизни от посторонних глаз мешает выявлять педофилов, подобных задержанному. Причем преступниками могут оказаться люди даже с самой безупречной репутацией.

"К сожалению, установить со стороны, что тот или иной человек склонен к подобным действиям, практически нереально", – рассказала Москве 24 штатный психолог центрального аппарата СК РФ Юлия Михайлова.



Юлия Михайлова штатный психолог центрального аппарата СК РФ Но самое страшное, что благодаря этому подобные люди могут устраиваться в детские учреждения на работу.

При этом психиатр-сексолог Георгий Введенский все же отмечает, что потенциальных преступников можно попробовать вычислить по ряду критериев. "Не то чтобы они работают на 100 процентов, но зачастую именно эти факторы приводят к тому, что человек совершает преступления против половой неприкосновенности малолетних", – пояснил он.

Так, человеку с нездоровым интересом к детям нередко нравится находиться среди несовершеннолетних, с ними он чувствует себя "своим". Часто у будущих педофилов половое созревание наступает позднее, чем у ровесников, дискомфорт от этого сохраняется и во взрослом возрасте.

По словам Введенского, зачастую педофилы не способны критически оценивать свои действия, не осознают противоестественность влечения к детям. Мужчины–педофилы испытывают страх перед контактом со взрослыми женщинами. Нездоровое влечение может также возникать при психических расстройствах, например, при шизофрении. Кроме того, склонность к педофилии может проявиться после родовых или черепно-мозговых травм, заболеваний мозга, а также при алкогольной или наркотической зависимости.

Первый шаг

"На путь от первой мысли до первого прикосновения у педофила могут уйти годы", – отмечает Введенский. По словам эксперта, сначала человек может увлечься просмотром контента соответствующего содержания.



По данным СК РФ, за 2018 год было возбуждено 544 уголовных дела по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

По данным СК РФ, за 2018 год было возбуждено 544 уголовных дела по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Доступность таких материалов в Сети продолжает возмущать общественность. Пример этому – скандал c YouTube в 2017 году. Его называют ElsaGate – по имени главного персонажа мультфильма "Холодное сердце" Эльзы. Тогда прессу заинтересовали распространившиеся на видеохостинге необычные ролики и каналы, которые маскировали свой контент под детский.

Например, героями видео могли быть легко узнаваемые детьми персонажи мультфильмов вроде Эльзы из "Холодного сердца" или Человека-паука. Однако сюжеты подобных роликов были совсем не детскими и зачастую включали сексуальные темы, фетишизм и иные образы, нередко встречающиеся в порнографии.

Скриншот видео на YouTube

Еще одна разновидность сомнительных видео – ролики, на которых запечатлены сами дети. Они играют друг с другом или игрушками, например, в доктора: понарошку делают друг другу уколы в ягодицы. Встречаются и видео, где под тем или иным предлогом появляются сцены связывания. Кроме того, попадаются ролики с практически раздетыми детьми, которые резвятся в бассейне, занимаются гимнастикой, принимая неоднозначные позы.

"Просмотр порнографических материалов – переходный момент от планов к действию. Ведь чтобы заинтересоваться подобным контентом, у человека уже должны быть предпосылки", – рассказала Москве 24 детский психолог Оксана Защиринская.

Она поделилась, что в ее практике бывали случаи, когда преступники представлялись докторами, а ребенок, зная, что врач должен осматривать и трогать, соглашался на "осмотр".

Потенциальная жертва

Штатный психолог центрального аппарата СК РФ Юлия Михайлова рассказала, что чаще всего жертвами педофилов становятся либо дети из неблагополучных семей, либо просто обделенные вниманием.

"У ребенка, которого родители не обделяют заботой, автоматически вырабатывается иммунитет перед педофилами", – пояснила она.



Юлия Михайлова штатный психолог центрального аппарата СК РФ Малыш, который с детства не боится взрослых, а понимает, что им можно сказать нет, и знает, что трогать его могут только родные люди, не побоится закричать, привлечь к себе внимание, если кто-то незнакомый внезапно захочет "угостить его мороженным".

Специалисты СК РФ полагают, что дети, ставшие жертвами педофилов, не всегда напрямую рассказывают взрослым о случившемся. Но есть несколько вариантов поведения ребенка, на которые родителям стоит обратить внимание, обстоятельно поговорить с ним или отвести его к психологу.



Юлия Михайлова, психолог СКР. Фото: Дарья Васильцева

Например, если ребенок попытается завести со взрослым разговор на тему полового контакта. Для жертв педофилов также характерна внезапная нервозность. Часто они хотят отгородиться от окружающих, особенно мальчики старше 10 лет. Насторожить взрослых также должен интерес к сексуальной теме у детей, не достигших пубертатного периода (младше 12 лет. – Прим. ред.).

Часто дети детсадовского возраста пытаются поделиться случившимся с родителями или учителями, так, будто бы речь идет об очередном открытии части окружающего мира. Они могут просто подойти к опытному человеку и задать ему такой вопрос, от которого волосы дыбом встанут на голове.

Именно в такой ситуации оказалась 33-летняя Юлия С. (имя изменено. – Прим. ред.). Семья женщины много лет ничем не отличалась от других. С бывшим супругом Михаилом они встречались несколько лет. Узаконив по всем правилам брак, молодожены решились на зачатие ребенка. У них родилась дочка.



Но вскоре отношения пары стали накаляться. Постоянные скандалы и ссоры привели к тому, что супруги решили разойтись. При этом вопрос о том, с кем останется маленький ребенок, встал остро и сразу.



Юлия мать девочки Практически год мы пытались определить, с кем будет жить дочка. Миша (имя изменено. – Прим. ред.) несколько раз пытался – и небезуспешно – похитить ребенка. Но дочь я всегда возвращала себе. Когда наконец малышка снова оказалась со мной, я не могла нарадоваться! Мне казалось, что больше нам ничего не угрожает.

Но счастье от воссоединения оказалось недолгим. Юлия вспоминает, как в очередной раз кормила ребенка грудью, дочке тогда исполнилось два годика. После кормления малышка сказала матери о том, что сделал с ней родной отец, пока они жили вместе. После этого женщине понадобился не один день, чтобы узнать у ребенка подробности случившегося. Восстановив полную картину, она обратилась в органы.

Месяцы попыток привлечь мужа к ответственности не увенчались успехом. Следователи не нашли состава преступления в действиях Михаила. Поэтому он снова смог забирать дочку к себе. После очередной такой встречи мужчина не вернул ребенка матери. Юлия была в отчаянии и боялась больше не увидеть дочку. Но однажды вечером супруг написал с "левого" аккаунта ей в соцсети признательное сообщение.

Михаил сильно раскаивался. Он в подробностях описал Юлии, что и когда делал с ребенком. Сказал, что боится: однажды сделает что-то "совсем плохое". "После этого вопросов не осталось ни у кого, сейчас Миша на принудительном лечении, а мы с дочкой пытаемся забыть все как страшный сон", – делится Юлия.

Почему вышло так, что органы не сразу отреагировали на это обращение, Москве 24 объяснили в управлении криминалистики Следственного комитета. "Получение показаний от детей – сложнейшая задача для следователей и психологов. Сейчас есть ряд запатентованных методик, но даже они не всегда работают. Особенно, когда дело касается совсем маленьких пострадавших. Когда детям два или три года, они не могут самостоятельно и четко объяснить, что с ними происходило", – пояснили в Главном управлении криминалистики.

Кабинет для допроса маленьких потерпевших, управление криминалистики СК РФ. Фото: Дарья Васильцева

Не менее сложно раскрыть преступления, в основе которых лежит инцест. По словам Юлии Михайловой, часто мать, узнав, что ее муж надругался над собственным ребенком, не спешит привлечь его к ответственности. Поначалу она может написать на него заявление, но вскоре пытается его отозвать. Такие женщины боятся потерять кормильца, поэтому хотят сохранить супругу свободу в ущерб безопасности ребенка.

Эксперт уточнила, что подвергшиеся насилию дети зачастую не понимают, что произошло, и почему все так бурно отреагировали на случившееся. Но когда они видят плачущую или напуганную маму, то испытывают стресс. Желая успокоить мать, дети начинают искажать информацию, замалчивать факты или приукрашивать.

Ложные обвинения?

Но бывает и так, что женщины обвиняют бывших мужей в страшных преступлениях без оснований. Порой матери, пережившие болезненный разрыв с супругом, склонны фантазировать, отмечает Михайлова. Увидев однажды, как во время прогулки с отцом у дочери задралось платье, мать может заподозрить неладное. Потом она месяцами расспрашивает девочку, как ее трогал папа, целовал ли он ее. У ребенка создается впечатление, что надо рассказывать, как к ней прикасался отец в тех красках, которых ждет мама. Это и может лечь в основу несправедливого обвинения.

В такой ситуации оказался и бывший участник команды КВН "Утомленные Солнцем", ныне общественный деятель Максим Бобков. По его словам, его бывшая супруга написала на него заявление, обвинив в педофилии. По мнению Бобкова, она сделала это, чтобы осложнить ему жизнь, а как следствие попросту лишить его родительских прав.



Максим Бобков бывший участник команды КВН "Утомленные Солнцем" Мне позвонили из полиции, задав только один вопрос: "А где Вы находитесь?" Я попытался уточнить, с какой целью они интересуются. Оперативники на другом конце провода долго юлили, видимо, опасаясь, что я скроюсь. В итоге сказали, что меня ищут в связи с заявлением. Они даже сначала не хотели говорить, что это за заявление, по какому вопросу. Но я честно сказал, где нахожусь. На следующий день поехал к ним.

На протяжении нескольких месяцев следователи, оперативники и сотрудники прокуратуры проверяли жизнь Бобкова вдоль и поперек, а бывшая жена все это время не давала видеться с ребенком. "В итоге никакие обвинения не подтвердились. Все это оказалось банальнейшей провокацией", – заключил Бобков в беседе с Москвой 24.

Максим Бобков с дочерью. Фото: социальные сети

Источники в правоохранительных органах пояснили Москве 24, что подобный случай, к сожалению, не единичный. Согласно их статистике, почти каждое десятое сообщение о педофилии оказывается ложным.

"Но рассматривать необходимо каждый случай без исключения. Ведь самое страшное – если человек однажды действительно покусился на ребенка и остался безнаказанным, то он сделает это снова", – подытожила психолог центрального аппарата СК РФ Юлия Михайлова.

Страшные цифры

Как сообщили Москве 24 в пресс-службе СК РФ, только за 2018 год в России было возбуждено более 20 тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних. Из них почти половина, так или иначе, связана с половой неприкосновенностью детей и подростков. Так, 6433 уголовных дела возбудили по статьям "Развратные действия" и "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Санкция по ним предусматривает в среднем около семи лет лишения свободы.



Андрей Дзюба адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов имени Плевако Что касается статьи "Развратные действия", то, по сути, под нее попадают действия, не связанные с прямым контактом. Например, переписка в интернете, либо они сводятся к склонению подростков к тем или иным действиям. Ребят пытаются завлечь сомнительными радостями взрослой жизни, и, к сожалению, они соглашаются.

Еще более тяжелыми считаются преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера". За 2018 год по ней было возбуждено 4776 уголовных дел. Санкция по ним может достигать 10 лет лишения свободы.

"Под эту классификацию попадают уже более тяжкие преступления, связанные непосредственно с физическим контактом педофила и его жертвы, – добавил Дзюба в разговоре с Москвой 24. – Что немаловажно, именно под эту статью попадают все, даже самые тяжкие преступления против половой неприкосновенности мальчиков".

Аналогичные преступления против девочек подпадают под статью "Изнасилование". В прошлом году было возбуждено 1444 таких уголовных дела. Это официальные цифры, но о скольких преступлениях не узнали в правоохранительных органах – остается только догадываться.



Дарья Васильцева, Мария Шустрова