В Великобритании отправили в тюрьму самую молодую педофилку

В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку восемнадцатилетнюю сотрудницу детского сада Софи Элмс за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Элмс проведет в тюрьме семь лет и десять месяцев. Суд установил, что в период с декабря 2016 года по март 2018 года она делала порнографические фотографии с двумя девочками в возрасте от двух до трех лет, а также совершала над ними действия сексуального характера.
В деле 16 эпизодов. Все преступления совершались за пределами детского сада. Элмс делала фотографии для своего знакомого педофила из интернета Дэвида Геринга, которого осудили на 15 лет.
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