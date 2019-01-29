В Великобритании отправили в тюрьму самую молодую педофилку

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В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку восемнадцатилетнюю сотрудницу детского сада Софи Элмс за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Элмс проведет в тюрьме семь лет и десять месяцев. Суд установил, что в период с декабря 2016 года по март 2018 года она делала порнографические фотографии с двумя девочками в возрасте от двух до трех лет, а также совершала над ними действия сексуального характера.

В деле 16 эпизодов. Все преступления совершались за пределами детского сада. Элмс делала фотографии для своего знакомого педофила из интернета Дэвида Геринга, которого осудили на 15 лет.

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