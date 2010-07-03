Москвича подозревают в сексуальном насилии над малолетней падчерицей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 37-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над падчерицей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, днем 27 июля в квартире на Чертановской улице подозреваемый подверг свою 12-летнюю падчерицу сексуальному насилию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. С ним проводятся следственные действия.

Ранее в российской столице задержали уроженца Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Цена несостоявшейся сделки составляла 500 тысяч рублей.