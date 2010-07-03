Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки арестовали

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Полицейские арестовали 46-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы в Лыткарине, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). В настоящее время он заключен под стражу по ходатайству следствия", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина неоднократно насиловал подругу своей дочери. Во время медосмотра у девочки обнаружили беременность 21–22 недели.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что психологическое и физическое состояние девочки оценят специалисты. По данным СМИ, 11-летняя девочка забеременела от гражданина Узбекистана.

Мишонова уточнила, что, по данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, девочка из полной семьи, в поле зрения комиссии семья не попадала.