Специалисты оценят состояние беременной 11-летней девочки

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Психологическое и физическое состояние беременной 11-летней девочки оценят специалисты, сообщила уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова.

"Ей было предложено работать с психологом. Ответа пока мы не получили, но никаких ограничений на получение помощи у нее нет. А дальше – это дело врачей. Они будут оценивать ее и психологическое, и физическое состояние", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".

Она отметила, что девочка с ограниченными возможностями здоровья училась в спецшколе, а мужчина воспользовался ее состоянием.

Как стало известно ранее, 11-летняя девочка забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Инцидент произошел в городском округе Лыткарино.