Москвича обвинили в насилии над подростками

Следователи обвинили 50-летнего мужчину в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В возбужденном уголовном деле – четыре эпизода, сообщает столичный главк СК.
По версии следствия, с декабря 2016-го по май 2019-го подозреваемый вел интимную переписку с подростками в интернете. Всем его собеседникам было меньше 14 лет.
Расследование ведется по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
Кроме того, криминалисты проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам. Ведомство намерено просить суд о тюремном сроке для обвиняемого.
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