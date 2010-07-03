Москвича обвинили в насилии над подростками

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи обвинили 50-летнего мужчину в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В возбужденном уголовном деле – четыре эпизода, сообщает столичный главк СК.

По версии следствия, с декабря 2016-го по май 2019-го подозреваемый вел интимную переписку с подростками в интернете. Всем его собеседникам было меньше 14 лет.

Расследование ведется по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Кроме того, криминалисты проверяют причастность подозреваемого к другим эпизодам. Ведомство намерено просить суд о тюремном сроке для обвиняемого.

