Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам колонии за изнасилование трех мальчиков

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Суд приговорил жителя Московской области к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщила Агентству "Москва" старший помощник ГСУ СК по области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2013 году мужчина обманным путем заманил в лес ранее знакомого мальчика 2000 года рождения, где совершил преступление. Ребенок не сразу рассказал о произошедшем, поэтому долгое время преступник оставался безнаказанным.

В 2017 году злоумышленник заманил двух мальчиков 2003 и 2004 годов рождения в нежилое строение, где совершил преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних по четырем эпизодам, а также двух покушениях на это преступление.