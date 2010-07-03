Жительница Москвы истязала и заставляла заниматься проституцией свою дочь

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Столичные полицейские задержали женщину, которая принуждала свою несовершеннолетнюю дочь к занятию проституцией. Об этом Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что женщина 1987 года рождения заставляла свою 17-летнюю дочь оказывать интим-услуги. В случае отказа девочка подвергалась физическому и психологическому насилию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую 19 марта на улице Булатниковская. Против нее возбудили уголовное дело по п. "в", ч.2 ст. 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних"). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по столице, однако отказались приводить какие-либо подробности.

В начале марта столичные полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией в районе Можайский. Правоохранители задержали 17 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. В их отношении составили протоколы об административном правонарушении.

