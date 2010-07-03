Полиция задержала 17 женщин за занятие проституцией в столице

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Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией в столичном районе Можайский на улице Беловежская.

Оперативники уголовного розыска задержали 17 женщин в возрасте от 20 до 30 лет за занятие проституцией, передает пресс-служба МВД по Москве.

Подозреваемых доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В отношении женщин составлены протоколы об административном правонарушении.

Полиция ведет розыск организатора противоправной деятельности.

29 января в Таганском районе Москвы обнаружили притон, в котором интимные услуги оказывали транссексуалы.