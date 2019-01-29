В Москве выявили бордель с транссексуалами

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Таганском районе Москвы обнаружили притон, в котором интимные услуги оказывали транссексуалы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратились представители межрегиональной общественной правозащитной организации "Контр-криминальное агентство". Они рассказали, что в квартире на Волгоградском проспекте, дом № 16 находится бордель.

Объявление об оказании услуг один из общественников нашел в интернете. На месте ему предложили оплатить услугу стоимостью 5 тысяч рублей и пройти в душ. После этого мужчина дал сигнал единомышленникам и те позвонили в полицию.

В квартире полицейские обнаружили 27-летнего уроженца Владикавказа, занимающегося проституцией. Его задержали. Из жилища изъяли 93 презерватива. Сейчас МВД проводит проверку.