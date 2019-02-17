Квартал Красных фонарей намерены реформировать в Амстердаме

Фото: ТАСС/Abaca Press/Utrecht Robin

Власти Амстердама намерены избавить квартал Красных фонарей от сомнительной славы. По словам мэра Фемке Халсемы, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым", сообщает АТОР.

Мэр также сообщила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района. По ее словам, традиция открытой проституции "все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов".

Ранее сообщалось, что администрация Амстердама ограничит доступ гостей к району, где легализованы продажа наркотиков и услуги проституток. Толпы иностранных гостей много мусорят шумят и попадают в криминальные сводки. С хулиганами полиция справляется, а вот убирать улицы после гуляний дворники не успевают. И теперь самый популярный район будет перекрываться в течение дня, чтобы уборщики могли навести там порядок.

Также в квартале ужесточены правила для туристов. Гостям города запретят фотографировать работников секс-индустрии, шуметь и употреблять алкоголь. Кроме того, гиды будут получать специальное разрешение, чтобы проводить экскурсии для туристов. Группы ограничат численностью от пяти до 20 человек.