В Москве мужчина пытался продать 16-летнюю девушку в рабство

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В Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей. Сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий", – сказала Иванова.

Отмечается, что злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. В заведении сотрудник передал подозреваемому 500 тысяч рублей, из которых большая часть была поддельная.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

В декабре 2018 года суд в Москве приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Для организации сделки женщина приехала в Москву и искала клиента через посредницу. Обеих взяли с поличным во время встречи с потенциальным клиентом, которым оказался сотрудник следственных органов.

