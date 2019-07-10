В Москве мужчина пытался продать 16-летнюю девушку в рабство

В Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.
"По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей. Сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий", – сказала Иванова.
Отмечается, что злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. В заведении сотрудник передал подозреваемому 500 тысяч рублей, из которых большая часть была поддельная.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".
В декабре 2018 года суд в Москве приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы за попытку продать малолетнюю дочь в сексуальное рабство. Для организации сделки женщина приехала в Москву и искала клиента через посредницу. Обеих взяли с поличным во время встречи с потенциальным клиентом, которым оказался сотрудник следственных органов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.