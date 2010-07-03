Напавший на школьницу в Вольске подросток арестован

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Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе Вольска в Саратовской области, арестован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказала собеседница агентства.

Накануне совершивший преступление подросток не признал вину в покушении на убийство. Он заявил, что не собирался никого убивать, а только "хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни".

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".

Инцидент произошел 28 мая в школе № 4 поселка Большевик в Вольске. 14-летний школьник, по версии следователей, поднялся на второй этаж учебного заведения, а затем кинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в класс, где находились ученики и учитель. После этого он вышел в коридор, где бросил еще один такой же снаряд.

В коридоре на глаза юноше попалась 12-летняя ученица. Девочка в этот момент шла в свой класс. Мальчик нанес ей удар топором "в область лба", а затем попытался сбежать. К счастью, очевидцы нападения вовремя вызвали школьнице скорую. Медики оказали девочке первую помощь, после чего ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Ребенка уже прооперировали. По словам врачей, сейчас девочка находится "в удовлетворительном состоянии".

Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он состоял на учете у психиатра и плохо учился. Следователи допрашивают очевидцев ЧП. Был назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, правоохранители провели обыски дома у подростка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и СК для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Родителей и педагогов призвали обратить особое внимание на психологическое состояние детей в период экзаменов.