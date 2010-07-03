Дело возбудили после нападения школьника с топором в Саратовской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

По словам собеседника агентства, дело возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в свою очередь обратилась в региональную прокуратуру и СК для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Родителей и педагогов призвали обратить особое внимание на психологическое состояние детей в период экзаменов.

Инцидент произошел 28 мая в школе № 4 поселка Большевик в Вольске. 15-летний школьник бросил под дверь учебного кабинета бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил ученицу ледорубом по голове.

Злоумышленника задержали, с ним работают правоохранители. По предварительным данным, он состоял на учете у психиатра и плохо учился. Следователи начали проверку после инцидента.

Девочку прооперировали. Ранее сообщалось о планах перевести ее на лечение в Саратов. Сейчас в Вольске находятся министр здравоохранения региона и врачи областной детской клинической больницы.