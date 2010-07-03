Раненную ледорубом школьницу отправят на лечение в Саратов

Ученицу школы города Вольска Саратовской области, пострадавшую при нападении подростка, отправят на лечение в Саратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.
12-летняя девочка госпитализирована в реанимацию местной больницы с тяжелой травмой головы. Собеседница агентства отметила, что сейчас в Вольске находятся министр здравоохранения региона и бригада врачей из областной детской клинической больницы.
Инцидент произошел во вторник, 28 мая, в школе № 4 поселка Большевик в Вольске. Там 15-летний ученик сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил ученицу ледорубом по голове.
Подростка задержали, с ним работают правоохранительные органы. Известно, что нападавший состоял на учете у психиатра и плохо учился.
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