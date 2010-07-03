СК проверит факт нападения подростка с ледорубом на школьницу под Саратовом

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Следователи начали проверку после инцидента в школе под Саратовом, где подросток напал с ледорубом на ученицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГСУ СК.

Школьника нашли, с ним работает полиция. СК осматривает место происшествия в средней школе № 4 города Вольска, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Известно, что подросток принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и использовал их. Он поднялся на второй этаж, кинул одну, по предварительным данным, в свой класс, а вторую бросил в коридоре.

Бутылки не загорелись. После этого он встретил девочку и ударил ее топором по лбу.

К пострадавшей направили санавиацию с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. Планируется решить, транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте.