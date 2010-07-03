Специалист рассказал, кто должен нести ответственность за "школьных стрелков"

Фото: телеграм-канал Mash

Президент ассоциации "Школа без опасности" Сергей Саминский прокомментировал инцидент в казанской гимназии, где 17-летний ученик пришел в школу с оружием и достал его во время урока.

По его мнению, виноваты все, кто связан с этим ребенком. "Это психически ненормально, аморально. Значит, тут виновата семья, воспитание, основы, которые закладываются каждому ребенку. Далее психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает", – цитирует эксперта ИА "НСН".

Он считает, что число психологов следует увеличить. По словам специалиста, в США такие случаи происходят чаще. В связи с этим там подготовили документ, призванный исправить ситуацию.

"Мы этот документ перевели и представили этот документ коллегам в рабочей группе при Минпросвещения по обеспечению безопасности образовательных организаций. Так вот один из пунктов там как раз увеличение числа психологов. Жесткий конвейер крупных городов, к сожалению, чаще вызывает отклонения. Нужно больше людей, которые смогут услышать ребенка", – пояснил Саминский.

Он также указал на проблемы с охраной. Эксперт пояснил, что она обязана изъять пистолет при входе в школу.

Полиция задержала десятиклассника из гимназии № 7 в Казани, который принес в школу пневматический пистолет и кухонный нож. Подросток зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав оружие.

Требований ученик не выдвигал. Пострадавших в результате инцидента нет. Уточнялось, что в учебном заведении школьника характеризовали положительно. СК возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.