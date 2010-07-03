Стали известны подробности захвата заложников в казанской гимназии

Казанские полицейские задержали ученика 10 класса гимназии №7, пришедшего в класс с пневматическим пистолетом и ножом. Сейчас с подростком работают криминалисты, передает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
Первыми о ЧП сообщили родители ученицы гимназии, которые позвонили на телефон 112. Со слов их дочери, ее одноклассник удерживал детей в одном из кабинетов. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
Сразу после звонка полицейские выехали по адресу. Уже через 10 минут они поймали вооруженного подростка.
"Старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал", – сказано в сообщении.
Случившееся уже прокомментировал пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов. По его словам, правоохранители продолжают работать на месте ЧП.
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