Стали известны подробности захвата заложников в казанской гимназии

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Казанские полицейские задержали ученика 10 класса гимназии №7, пришедшего в класс с пневматическим пистолетом и ножом. Сейчас с подростком работают криминалисты, передает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Первыми о ЧП сообщили родители ученицы гимназии, которые позвонили на телефон 112. Со слов их дочери, ее одноклассник удерживал детей в одном из кабинетов. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сразу после звонка полицейские выехали по адресу. Уже через 10 минут они поймали вооруженного подростка.

"Старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал", – сказано в сообщении.

Случившееся уже прокомментировал пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов. По его словам, правоохранители продолжают работать на месте ЧП.

