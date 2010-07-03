Школьник в Казани взял в заложники учеников

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Десятиклассник с пистолетом попытался взять в заложники учительницу и одноклассников в гимназии №7 в Казани, сообщает "Интерфакс". 17-летнего злоумышленника задержали.

По предварительным данным, инцидент произошел на уроке литературы. Подросток вошел в кабинет с опозданием и начал агрессивно себя вести, размахивая пистолетом. Это оказался муляж.

Никто из захваченных школьником людей не пострадал. Лишь несколько детей отделались испугом, физических травм никто, включая самого нападавшего, не получил.

Полиция выясняет мотивы школьника. В учебном заведении его характеризуют положительно.