Мужчина ранил 20 детей в одной из школ Пекина

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В Пекине неизвестный мужчина совершил нападение в одной из начальных школ. Около 20 детей ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу района Сичэн.

По предварительным данным, школьников госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет.

Правоохранители задержали подозреваемого.

Пока не сообщается, чем был вооружен злоумышленник. Также пока не известно, что его побудило совершить нападение на школьников.