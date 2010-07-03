СК возбудил дело после инцидента со школьником в Татарстане

Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев

Следователи возбудили уголовное дело после того, как подросток с пистолетом и ножом удерживал школьников в гимназии в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Дело завели по статье о незаконном лишении свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты также дадут оценку действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала десятиклассника из гимназии № 7 в Казани, который принес в школу пневматический пистолет и кухонный нож. 17-летний подросток зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав оружие.

Требований ученик не выдвигал. Пострадавших в результате инцидента нет. Уточнялось, что в учебном заведении школьника характеризовали положительно.