Заложников под Тулузой захватил 17-летний подросток

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Захватившим заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой оказался 17-летний подросток, сообщает газета La Depeche du Midi со ссылкой на местных полицейских.

По сведениям телеканала BFMTV, молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

Полиция ведет с ним переговоры, однако никакой информации о мотивах и требованиях злоумышленника пока неизвестно. Происшедшее пока не связывают с терроризмом, основная версия – неудачное ограбление.

Вместе с тем, СМИ сообщают, что все заложники к настоящему времени освобождены. Сам захватчик остаётся внутри здания.

Ранее стало известно, что вооруженный злоумышленник взял в заложники пятерых человек в табачной лавке под Тулузой. Неизвестный грозился открыть огонь по полицейским.

Местная полиция призывает жителей избегать района проведения операции. В настоящий момент дорога из Бланьяка в Тулузу полностью перекрыта.