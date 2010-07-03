Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой

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Вооруженный злоумышленник взял в заложники пятерых человек в табачной лавке под Тулузой, передает France Info.

Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Бланьяк. Сейчас неизвестный грозится открыть огонь по полицейским.

Помимо этого, мужчина требует переговорщика и угрожает убить заложника, если оцепление не отодвинут. Источники в полиции, на которые ссылается Le Parisien, что захват заложников стал результатом неудачной попытки ограбления.

Местная полиция призывает жителей избегать района проведения операции. Как пишут французские СМИ, в настоящий момент дорога из Бланьяка в Тулузу полностью перекрыта.