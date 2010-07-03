В школе под Саратовом подросток ударил ученицу топором

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Ученик ударил девочку топором в школе № 4 в городе Вольске Саратовской области, передает ТАСС.

По предварительной информации, он сделал это при конфликте. Пострадавшую госпитализировали с травмой. Подростка задержали, с ним работает полиция.

К девочке направили санавиацию с врачами Саратовской областной детской клинической больницы. "В их составе находится сильный нейрохирург. Вместе с вольскими врачами они будут принимать дальнейшее решение: необходимо ли транспортировать ребенка в Саратов или, если это позволит состояние ее здоровья, оставить на лечении на месте", – сказали в Минздраве.

В мае произошел еще один инцидент со школьником, но уже в Казани. Десятиклассник из гимназии № 7 в принес туда пневматический пистолет и кухонный нож. 17-летний подросток зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав оружие. Пострадавших нет, мальчика задержали. Возбуждено уголовное дело.