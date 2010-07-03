Второго напавшего на школу в Перми подростка посадили на семь лет

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Суд в Перми решил судьбу второго подростка, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя местной школы с ножом, передает "Интерфакс".

Юношу признали виновным в покушении на убийство. Ближайшие семь лет он проведет в воспитательной колонии. Кроме того, его ждет принудительное лечение и амбулаторное наблюдение у психиатра.

По данным СК, педагога и учеников 127 школы ранили двое подростков, которые также ударили ножами друг друга. Тогда пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницу. Больше всего досталось учительнице, защищавшей школьников.

В декабре одному из подростков дали девять лет и восемь месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Ему также назначили принудительное лечение у специалиста.