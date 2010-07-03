Раненную ледорубом девочку из Саратовской области прооперировали

Фото: видео телеграм-канал Readovka

Врачи в городе Вольске Саратовской области прооперировали девочку, на которую подросток напал с ледорубом в школе. Об операции сообщила администрация Вольского района, передает РИА Новости.

"Девочка прооперирована и находится в удовлетворительном состоянии", – сказал собеседник агентства.

12-летняя девочка находится в реанимации местной больницы с тяжелой травмой головы. В Вольске находятся министр здравоохранения региона и врачи областной детской клинической больницы. В дальнейшем девочку отправят на лечение в Саратов.

Инцидент произошел 28 мая в школе № 4 поселка Большевик в Вольске. 15-летний школьник бросил под дверь учебного кабинета бутылку с зажигательной смесью. Потом он ударил ученицу ледорубом по голове.

Злоумышленника задержали, с ним работают правоохранители. Сообщалось, что он состоял на учете у психиатра и плохо учился. Следователи начали проверку после инцидента.