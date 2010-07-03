Мать пропавшего в Башкирии ребенка созналась в убийстве

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Ребенка, пропавшего в минувший четверг из дома в Башкирии, нашли мертвым, говорится на сайте регионального СУ СКР.

По подозрению в убийстве малыша задержали его мать. Женщина созналась в совершении преступления. Ей назначили судебно-медицинскую экспертизу.

На данный момент решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось, что тело ребенка обнаружили во дворе дома его матери в селе Исмаилово.

28-летняя женщина обратилась в полицию Дюртюлинского района с заявлением о пропаже малыша во вторник, 27 августа. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

Согласно предварительным данным, его закопали под слоем навоза. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело об убийстве.