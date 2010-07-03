В Саранске арестован мужчина, пытавшийся выбросить младенца в окно

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Октябрьский районный суд Саранска арестовал на два месяца 37-летнего местного жителя, который пытался выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, передает РИА Новости.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы днем 19 августа. Мужчина держал младенца на вытянутых руках и угрожал выбросить его с третьего этажа многоэтажного дома. Полицейские проникли в квартиру нарушителя через балкон соседней квартиры и спасли ребенка. Девочку передали медикам.

Было возбуждено уголовное дело по статье о покушение на убийство. Также отмечается, что при задержании мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали мужчину, которого подозревают в том, что он посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом. Задержанный 1988 года рождения, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. Его поместили в специальное медицинское учреждение.