Задержан подозреваемый в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове

В Саратове задержали мужчину, которого подозревают в том, что он посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

В аккаунте "ЧП-Саратов" в Instagram появилась видеозапись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подошел к ячейкам с товарами и вытряхнул над ними содержимое из своего пакета.

Это заметила сотрудница магазина. Задержанным оказался мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. Его передали медикам.

Ранее в Ульяновской области несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.

Все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Возможно, в масло попал крысиный яд.