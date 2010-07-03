Задержан подозреваемый в отравлении конфет крысиным ядом в Саратове

В Саратове задержали мужчину, которого подозревают в том, что он посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
В аккаунте "ЧП-Саратов" в Instagram появилась видеозапись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова. На кадрах видно, как мужчина в капюшоне подошел к ячейкам с товарами и вытряхнул над ними содержимое из своего пакета.
Это заметила сотрудница магазина. Задержанным оказался мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. Его передали медикам.
Ранее в Ульяновской области несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.
Все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Возможно, в масло попал крысиный яд.
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