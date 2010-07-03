Число пострадавших от отравления маслом в Ульяновске возросло

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, сообщает РИА Новости. Накануне в больницу попали трое взрослых и двое детей.
У двоих взрослых кровотечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У детей кровотечения нет.
По данным представителя министерства здравоохранения региона, дети употребляли подсолнечное масло уже после его термической обработки, поэтому видимых признаков отравления у них нет.
Всего под наблюдением врачей теперь находятся 11 человек.
Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.
Как выяснилось, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Что именно стало причиной отравления, помогут установить результаты анализов. По информации СМИ, возможно, в масло попал крысиный яд.
Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
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