Число пострадавших от отравления маслом в Ульяновске возросло

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Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, сообщает РИА Новости. Накануне в больницу попали трое взрослых и двое детей.

У двоих взрослых кровотечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. У детей кровотечения нет.

По данным представителя министерства здравоохранения региона, дети употребляли подсолнечное масло уже после его термической обработки, поэтому видимых признаков отравления у них нет.

Всего под наблюдением врачей теперь находятся 11 человек.

Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил, что несколько человек доставили в больницы с кровотечением. У них диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже скончались два человека.

Как выяснилось, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего изготовления, которое купили у одного и того же производителя. Что именно стало причиной отравления, помогут установить результаты анализов. По информации СМИ, возможно, в масло попал крысиный яд.

Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.