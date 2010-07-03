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Москва 24

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13:20

Один из семи отравившихся в Ульяновске умер в больнице

происшествия

13:20

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек, госпитализированный в Ульяновске после отравления, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

По данным министерства здравоохранения региона, семь человек, включая двоих детей, доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу с отравлением неизвестным веществом.

"У всех пострадавших взяты необходимые анализы, на их основании будет установлена причина отравления", – сообщили агентству.

По информации министра здравоохранения Сергея Панченко, у пациентов наблюдается кровотечение. Их всех объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства. Масло купили у одного и того же производителя.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной отравления мог стать крысиный яд.

"Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве было выявлено почти 100 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников. Из них у 65 выявили сальмонеллез, 38 человек попали в больницу.

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