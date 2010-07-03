11:52
11:52
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек, сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходило в одном из сел Габалинского района на северо-западе страны. Пострадавшие обратились в центральную районную больницу и диагностический центр Габалы. Среди них восемь детей.
Всех обратившихся к медикам уже отпустили домой, за исключением одного человека. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статьям "Производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего" и "Халатность".
Следствие пытается определить круг виновных лиц, чтобы привлечь их к ответственности.
Ранее сообщалось, что во Франции девочка отравилась моющим средством, которое ей подали вместо яблочного сока в элитном ресторане. Семья ужинала там со своей маленькой дочкой. Как рассказал отец девочки, малышка, которой еще нет и двух лет, выпила сок. Однако ее тут же вырвало неизвестным веществом. Родители попробовали напиток и ужаснулись. По словам отца девочки, неизвестная жидкость обожгла ему губы, а его супруга "почти проглотила" опасное вещество.
Малышку экстренно доставили в больницу города Нант. Врачи ввели пострадавшую в состояние искусственной комы. Отец сообщил прессе, что из-за отравления его 22-месячная дочь может лишиться пищевода.
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